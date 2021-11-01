基本工資明年將調漲，然而許多產業面臨疫情衝擊，經濟部上周五同相關產業代表商討，並提出基本工資配套補貼措施，只要相關產業在今年11和12月業績較去年同期減少達15％，投保薪資級距2萬4000元及2萬5200元，按員工數每人定額補貼1000元、部分工時員工則補貼560元。勞動部長許銘春表示，因為工商團體意見不一，將持續溝通，補貼財源以就安基金支應的機會較大。

今年基本工資審議委員會決議明年基本工資調漲5.21％，最低月薪上升到2萬5250元，時薪則上升到168元，然而疫情未解，許多產業待政府有進一步的措施，經濟部與勞動部因此研議對雇主提出基本工資調升補貼草案。

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部部長許銘春列席報告業務概況，並備質詢。

許銘春表示，經濟部已經和勞動部討論並草擬補貼草案，在營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期上，工商團體尚有不同意見，有團體希望比較基準可以更往前，但目前暫定11、12月是因為要看振興方案下去後營收有無改善，若營收不增反減就可給予補貼。

許銘春表示，這些草案都還沒有定案，經濟部會再和工商團體討論，勞動部也會全力配合，有結論後將會報行政院核定並對外公布。

至於就安基金是否為本次基本工資調升補貼的財源？許銘春坦言，用就安基金的機會較大，補貼期間為明年1到6月，與紓困條例時間一致。