經濟學人智庫最新作出10項可能對2022年全球經濟增長帶來最大風險的情境預測，其中之一便是「中國房地產崩盤導致經濟急劇放慢」的可能性為「高」。至於大型房企恒大掀起的中國房企債務違約會否傳導至金融市場？報告稱，中國緊緊控制金融市場，其願意介入並救助公司意味著國家擁有隔離財務困境的工具，使大規模的金融危機不大可能發生。

●美元債違約房企升至9家

10月26日，當代置業成為繼花樣年、新力等房企之後，又一家出現美元債務違約的中資房企。有統計顯示，加上新違約的當代置業，今年以來出現債務違約的中資房企數量已經升至9家。

不過，中資房企違約仍屬少數，大多數房企依然看重信用評級，積極堅守最後底線。10月22日，極有可能違約的中國恒大在寬限期截止之前支付了一筆美元債的利息，暫時緩解了市場的緊張氣氛。

房企境外債的違約，已經引起大陸官方密切關注。據第一財經報導，10月25日，大陸國家外管局上海分局召開會議，對房企境外債到期情況進行了解，要求10月27日前提交本年度境外債到期情況，10月29日提交今年年底境外債的安排，含到期本金和利息，回購需求、自有資金安排等。

●房企寄望政策端的改善

根據財聯社透露，10月26日，大陸國家發改委外資司和國家外匯局資本司聯合召集了包括萬科、世茂、建業等8家房企在北京召開了中資房企外債專題座談會。據稱，與會企業大多反映了當前房地產市場的面臨的困境，並希望監管部門出台政策支援企業的發展。

光大證券研報資料顯示，今年第4季共有92.95億美元的中資地產美元債即將到期，2022年全年則有544.16億美元債到期。到期債務壓頂的情況下，「挺過去」對現階段的中資房企並非易事。

除了自救外，中資房企也寄希望於政策端的改善。有媒體報導稱，大陸國家外管局已為房企境內資金償還境外債開闢「綠色通道」。綠色通道開通後，房企用境內資金償還境外債時，審批速度明顯加快。此舉無疑將緩解房企美元債的還款壓力。

●將拖累未來數月GDP表現

路透援引香港柏瑞投資亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明分析稱，預計年底前還會再有幾宗違約事件發生，在這樣的背景下，中資地產開發商很難入市發債，他預計境外債市最早也要到明年第1季才會對中資開發商重新敞開大門。

大陸房地產行業正面臨銷售收緊、短期償債壓力加大等問題。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，儘管近期中國大陸房地產相關信貸已有邊際放鬆跡象，但仍預計今年第4季度到明年初房地產銷售和新開工可能進一步下跌。

此前，瑞銀高級中國經濟學家張寧指出，在最悲觀情形下（未來兩季度新開工下跌20％以上，房地產投資下跌10％），這將額外拖累未來幾個月大陸GDP增速1～2個百分點。