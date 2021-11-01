35歲韓國人氣男演員金宣虎捲入墮胎風波，導致暖男形象全毀，經過D社（DISPATCH）為其平反後，又陸續有人爆料前女友崔英雅私生活混亂，讓原本撤掉代言照的5家廠商回心轉意，如今D社再度出手，曝光金宣虎和崔英雅的聊天紀錄，丟下震撼彈，原來提出墮胎的其實是崔英雅，金宣虎還表示「不管發生什麼事，我都會負責」。

據《Dispatch》報導，金宣虎和崔英雅的對話一共有284條，這些對話會流出，都是因為崔英雅截圖給身旁友人，從對話中能看到，2020年7月24日崔英雅傳訊息告知金宣虎她懷孕6周，正在錄製《2天1夜》的金宣虎一時之間陷入混亂「那該怎麼辦」，崔英雅則表示：「這間醫院是不做手術的，如果要拿掉，我可以找能做的醫院(墮胎)」，將墮胎的決定權交到金宣虎手上。

金宣虎也坦言必須要思考一下，不想莽撞做決定，之後崔英雅向金宣虎撒嬌說「想你」，金宣虎也向她道歉：「沒能在妳身邊真抱歉，讓我們理智的思考一下，不要太擔心。」之後金宣虎向崔英雅表示，希望把懷孕消息告訴父母，認為事情應該要在一周內決定，別再拖下去，還脫口而出：「我們結婚吧」，然而2人原先就沒有懷孕計畫，因此最後還是決定拿掉孩子。

協議墮胎後，金宣虎向崔英雅告白「我愛妳」，也表示：「我們想法一致我很高興，因為這時間點我不能要孩子，但讓妳拿掉我也很擔心」，崔英雅則體貼回應：「我更愛你，如果決定好了那就去做手術」，金宣虎又回覆：「因為我這輩子，從來沒有像愛妳這樣愛過任何人。」整段對話3看起來，與崔英雅所爆料的內容有巨大落差。