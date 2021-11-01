韓國貿易部1日公布，韓國10月出口額較去年同期增加24％至555.5億美元，大於9月的16.7％年增幅，更是連續第12個月成長，主因是過去一年來全球半導體及各類商品需求旺盛。

10月韓國記憶體晶片、機械、石化產品及鋼鐵出口維持強勁成長，但車用晶片短缺導致汽車出口成長受限。韓國對全球各區域市場的出口額都在10月有所成長。

在進口方面，10月韓國進口額年增37.8％至538.6億美元，締造10月貿易順差16.9億美元。韓國央行預期今年韓國經濟成長4％。