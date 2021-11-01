韓國出口連續12個月成長 09:402021/11/01 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國貿易部1日公布，韓國10月出口額較去年同期增加24％至555.5億美元，大於9月的16.7％年增幅，更是連續第12個月成長，主因是過去一年來全球半導體及各類商品需求旺盛。 10月韓國記憶體晶片、機械、石化產品及鋼鐵出口維持強勁成長，但車用晶片短缺導致汽車出口成長受限。韓國對全球各區域市場的出口額都在10月有所成長。 在進口方面，10月韓國進口額年增37.8％至538.6億美元，締造10月貿易順差16.9億美元。韓國央行預期今年韓國經濟成長4％。 大陸製造業景氣差 連2個月收縮 美放寬鋼鋁進口 歐取消報復性關稅 #全球 #韓國 #億美 #出口額 #韓國出口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》連12個月揚升 韓10月出口創史上次高 09:092021/11/01 財經 《國際社會》與新冠病毒共存 東南亞開門接客 08:182021/11/01 財經 Fed即將退場 越股11月蓄勢待發 04:102021/11/01 投資理財 藍營夜宿凱道遇難關 路權只被核准11月1、2日兩天 08:272021/11/01 政治 商品期貨趨勢專欄－現貨溢價 原油期貨看俏 04:102021/11/01 證券．權證 老手爆前一波遭砍殺股回來 散戶注意別脫隊了 05:212021/11/01 財經 能源、原物料續漲 帶旺類股 04:102021/11/01 投資理財 《國際經濟》解決供應鏈之亂 拜登等世界領袖共商大計 09:262021/11/01 財經 護持人權的仁者紀事 04:102021/11/01 藝文副刊 美電動車減稅優惠 惹怒25國大使 04:102021/11/01 全球財經 工商社論》論半世紀以來最長的景氣紅燈期 04:102021/11/01 財經要聞 財經熱門新聞 美工程師列台積電一串缺點 他嘆：說出不敢說的事 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 台積電美國工程師來台受訓 爆狂操12hrs血汗內幕：浪費時間 - 財經 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 法人升評友達、群創 面板雙虎股價反攻 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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