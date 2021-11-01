華南銀行為布局零售通路刷卡消費場景，即日起開放華南銀行信用卡或簽帳金融卡綁定OPEN錢包可於全台7-ELEVEN門市消費付款，門市刷卡機感應付款服務，將於2021年12月底前開放。

另為歡慶「嗶」進7-ELEVEN門市，同步發行「OPEN POINT超級點數聯名卡（OPEN小將款）」，提供喜愛於7-ELEVEN消費客群及1350萬OPEN POINT會員申辦，新申辦且綁定OPEN錢包消費之卡友，最高享有25.8％OPEN POINT點數回饋，例如綁定OPEN錢包一般消費達2000元計算（須符合當期帳單新增2筆一般消費711元門檻）可享516點OPEN POINT點數回饋，並可於OPEN錢包選擇兌換約25杯CITY CAFE中杯美式咖啡（價值875元），換算總回饋率高達43.75％。

在振興五倍券活動期間，新申請「OPEN POINT超級點數聯名卡（OPEN小將款）」之卡友，核卡後立即綁定信用卡為數位振興五倍券支付工具，除了享有43.75％高回饋外，於2021年12月31日前消費滿5000元，符合政府振興五倍券回饋資格，還能再獲得蘋果iPhone13Pro Max256G（市價40400元，限量30支）及蘋果AirPods Pro（市價7990元，限量30組）等超值獎項抽獎機會。

此外，有鑑於國內疫情逐漸穩定，國內旅遊需求大幅提升，華南銀行與全臺旅行社、飯店、訂房網等通路合作，舉辦「台灣好棒旅遊滿額贈」活動，只要於2021年12月31日前持華南銀行信用卡累積消費滿6000元並完成登錄，即可獲贈統一超商現金抵用券200元；累積消費滿15000元，就能獲得500元，若於東南旅行社購買國內訂房或高鐵自駕遊行程，單筆消費滿4000元以上，享現折500元優惠，食衣住行育樂指定華南銀行信用卡，提供最有感的回饋。