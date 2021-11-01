近期美國基本面續報佳音，初領失業金人數28.1萬人，續領失業金人數224.3萬人，續創疫情以來新低，且至10月28日S&P500企業有52.6％公布財報，67％營收優於預期，82％EPS優於預期，表現亮眼有助美股動能，連動台股上攻力道，台股基金績效仍可期，後市持續關注企業財報與產業展望，及聯準會（Fed）會議結論。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，台灣基本面來看，9月出口值為396.5億美元，連15紅再創歷年單月新高，顯現台灣經濟基本面仍佳，展望第四季，國發會認為台灣疫情穩定、管制措施持續放寬，加上振興五倍券推出有助內需消費回溫，經濟成長動能將保持穩定，將對台股帶來下檔支撐。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，近期指數的空間不大，中小型股表現相對活潑，操作將選股重於選市，第四季看好半導體、5G手機、伺服器以及汽車電子等族群。由於晶圓代工、記憶體等半導體產業產能依舊維持滿載，在當前供不應求狀況下，半導體大廠紛紛啟動擴產，因此對於半導體設備需求相當強勁，看好後續產業發展。

根據調研機構預估，2021年電動車銷量將由2020年的260萬輛成長至360萬輛，除新興EV品牌外，傳統車廠積極跨入EV市場下，相關供應鏈可望受惠。