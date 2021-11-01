疫情延續效應，國際對各項藥物的研發備受關注，各國對邊境及境內仍有不同程度防疫管制，醫材、醫檢需求不減，防疫產業鏈持續為市場投資焦點，及其他藥物與醫療技術的進展，如自體免疫與失智症用藥的研發、精準醫療與基因療法，掀起臨床醫療顯學等，也都如火如荼進行中，生技醫療領域商機百花齊放，不妨透過生技ETF介入布局，掌握產業多元投資契機。

群益NBI生技ETF（00678）經理人林孟迪表示，在疫苗加速接種、口服藥可望通過下，預期疫情將持續緩解，但也因新冠肺炎朝流感化可能性高，國際間也陸續朝向與病毒共存，由政策所帶動的疫苗剛性需求商機不容小覷，仍有利於相關類股表現。隨著醫療科技加速發展、生活品質提高，人類平均壽命持續延長，加上少子化的影響，導致世界人口老化速度漸增，預期2022至2030年間，全球照護支出將超過15兆美元，當中以癌症用藥最大。

高盛預估2025年銷售額將高達2730億美元，年複合成長率為12～15％，其次為自體免疫疾病與糖尿病用藥，其餘如失智症用藥等同樣也具龐大的潛在商機，相關產業未來成長空間極大，因此生技醫療類股的中長期多頭趨勢不變。

林孟迪指出，以時間點來看，現在也是進場布局生技醫療的好時機，根據過往經驗，每年年底都是國際醫療研討會的熱潮，生技產業將有許多新技術、新藥物與新醫療設備發表。以今年的時程來看，美國癌症免疫療法年會、肝病疑就學會年會、德國杜賽道夫醫療器材展等全球重要型活動將輪番登場，題材面多元，也可望為生技醫療類股表現增添動能。

其中NBI生技指數是生技醫療類股的重要指標，具有良好的市場代表性，指數成分股集中在生物科技與製藥等，創新能力及競爭力俱佳的次產業，同時也包含當今最受矚目的防疫供應鏈，因此相關ETF不失為參與生醫產業成長機會，又掌握現行防疫商機的最佳投資工具。