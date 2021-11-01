中央銀行總裁楊金龍認為，比特幣等虛擬通貨試圖挑戰並改變貨幣型態，但發展未如預期，主要因價格波動劇烈、投機、炒作等問題，已被界定為風險性的虛擬資產或商品而非貨幣。

楊金龍表示，或許比特幣也有用於支付，但就比特幣應用場景統計，全球近90％交易量是作為交易平台的投機或投資工具，支付商家僅約1％，規模相對小且不成比例。此外，英國金融行為監理局（FCA）今年公布一份購買虛擬通貨原因調查，多數是投機或投資，作為支付使用者為零。

比特幣等虛擬通貨，近年多以商品或證券代幣化形式朝向Futures（類似期貨操作）、ETF（類似股票指數ETF）或ICO（類似IPO）、STO（類似群眾募資）或Stablecoin（穩定幣，類似電子支付儲值工具或電子貨幣）等類金融商品發展。

楊金龍指出，其中涉及期貨、證券等商品，目前主要國家多傾向採BIS總裁Agustin Carstens所建議「相同風險、相同監理」（same risk same regulation）的原則，參照期貨或證券交易法相關規範監理；至於穩定幣，國際組織正研擬相關監理準則。

鑒於穩定幣企圖成為全球性的支付體系，支付暨市場基礎設施委員會（CPMI）及國際證券管理機構組織（IOSCO）今年10月6日發布有關的金融市場基礎設施準則（PFMI），並向公眾諮詢，未來將提出相關指引，作為國際一致的監管準則。

楊金龍強調，目前台灣的虛擬通貨交易量，占全球比重甚小，與實體經濟的連結度低，對支付系統、金融穩定及央行貨幣政策無顯著影響。但在反洗錢及投資者保護等方面仍可能衍生風險，金管會將虛擬通貨交易平台業者納管，要求交易採實名制及施行國際一致的反洗錢監管標準，防止虛擬通貨形成傳統監管體制的漏洞，更與央行共同提醒大眾，虛擬通貨非貨幣，屬高風險資產，應注意投資相關風險。