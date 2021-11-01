中央銀行總裁楊金龍赴立法院財政委員會進行「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況、以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」專題報告，他強調，發行CBDC的基礎是無害、共存、創新與效率，推動的四階段，台灣目前在第二階段，做為CBDC的技術並無先發優勢，各國在CBDC的發展非競賽，要確保CBDC的發行，至少須切合國內需求。

楊金龍表示，近年CBDC議題備受關注，主要是因為對CBDC有很大的想像空間，但在探索這項新領域時，許多理論上的理想與效益，都將一一面臨技術上與實務上的考驗與挑戰。為此，國際清算銀行（BIS）與美、加、英、歐、日、瑞士、瑞典等主要國家央行，共同訂定三項「CBDC基本原則」，即無害、共存、創新與效率，做為發行CBDC的基礎。

推動CBDC一般有四個階段，楊金龍指出，即技術研究、驗證試驗階段、先導計畫進行試、全面上線。但上線前還須三項先決條件，包括廣泛利害關係人的支持、穩健成熟的技術、堅實的法律架構。由此可知，推動CBDC是一項巨大且複雜的工程，目前除巴哈馬等經濟規模很小，人口又少的國家，推出CBDC無需考慮太多條件外，歐美日等主要經濟體央行均尚在研究階段，台灣目前已進入技術驗證的試驗階段。

央行已於去年6月完成第一階段有關技術可行性研究，楊金龍說明，瞭解分散式帳本技術（DLT）應用的局限性，特別是其運作效能尚無法滿足即時、高頻、大量的支付交易需求。目前正進行第二階段「通用型CBDC試驗計畫」，進入技術實驗階段，藉由建置CBDC雛形平台，模擬在零售支付場景應用的試驗，預期2022年9月完成。

通用型CBDC試驗計畫採雙層運作架構，楊金龍解析，第一層是央行發行CBDC給金融機構，第二層是大眾向金融機構兌取CBDC。但設計考量將兼顧兩方面，一方面保有現金優點，像是允許任何人開立CBDC數位錢包、保護隱私、隨時可用、支援離線交易等，另一方面要善用數位科技，包含遺失處理機制、支援利息設計，提供支付互通性及可程式化貨幣功能等。

未來第二階段的模擬試驗成果，將會適時對外揭露，並以此做為社會大眾討論的基礎，廣泛徵求外界意見，供央行從更多元的角度，評估CBDC發行的可能性。

楊金龍認為，CBDC的技術並無先發優勢，各國在CBDC發展並非競賽，而是要確保CBDC的發行至少須切合國內需求。CBDC先發行的少數國家為解決其國內特殊的支付環境問題，固然能先行試驗CBDC的技術，但也得承擔該技術的潛在風險。其他國家則有後發優勢，包括借鏡其發展經驗，進一步防弊興利，建構更周延的CBDC生態系統。

CBDC需要比現有支付工具更具優勢才有推出的價值，央行仍將務實研究試驗，持續探討CBDC的未來性，釐清CBDC在未來台灣支付藍圖中的定位與角色。楊金龍說，尤其應確保在未來支付政策的周延，能與央行經營目標相輔相成，即促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值的穩定、協助經濟的發展等。