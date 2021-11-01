2022年基本工資將調升5.21％，經濟部於上周五邀集相關產業代表再次討論，提出「定額補貼」配套草案。勞動部長許銘春1日表示，目前包括營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期還沒有定案，但幾乎可以確定這補貼配套將會由就業安定基金支應。

經濟部提出「定額補貼」配套建議草案，針對受疫情影響的農業、服務業（含補教業、運動健身產業等）以及受疫情連帶影響的製造業為補貼對象，規劃補貼金額為投保薪資級距在2萬4000元及2萬5200元，不論是月薪勞工或是部分工時勞工，按員工數每人1000元定額計算補貼款；投保薪資在2萬3100元以下的部分工時員工，則是以每人560元計算，補貼計算時間為1月至6月共計6個月。

許銘春1日出席立法院社福委員會進行勞動部業務報告，會前受訪時指出，定額補貼金額是確定的，但營業額衰退比例、比較基期，業者還有不同建議，經濟部還會再找業者來討論。