微軟市值上周五(29日)超過蘋果，成為全球市值最大企業，財信傳媒董事長謝金河表示「不要再叫尖牙股(FAANG)了！」，Microsoft取代Netflix，說不定將來變成「媽媽」MAMAA。

謝金河在臉書指出，把Apple、Amazon、Netflix、Fb、Google五家公司綁在一起，並且給了FAANG(尖牙股)封號的CNBC電視台「Mad Money」主持人Jim Cramer最近改口說，要把Netflix剔除，加入微軟，原來的FAANG變成MAMAA，也就是尖牙股不見了，說不定將來變成「媽媽」。

謝金河表示，Cramer大力推FAANG，台灣叫尖牙股，大家都叫得很順口，但他從來都不用FAANG，而是用FAAMG，因為把美國五家市值最大的公司綁在一起，M的微軟比Netflix大得多，Cramer推尖牙股的時候，Netflix市值大約2千億美元上下，微軟約1.2兆美元，兩家公司根本不同等級，Cramer取Netflix而放掉Microsoft，看起來是別有用心。

經過一段時間，現在微軟市值正式超過蘋果，成為全球市值最大企業，謝金河認為，Cramer這時候才拋出關愛微軟眼神，已經慢了好幾拍。而Cramer鍾愛的Netflix市值才從2千億爬升到3千億。到現在為止，美國已有微軟、蘋果、Google等3家市值逾2兆美元的超大企業，Cramer只得把3千億美元的Netflix割捨掉。

不過，謝金河還指出，Cramer眼中仍然沒有看到Tesla，這次Tesla長車直入，代表是未來的產業革命，Cramer的MAMAA，也許要把改成Meta的FB先擱下，以色列的希伯來文，Meta是死亡的意思，也許馬克佐伯格改名，沒有想到這一點。微軟第3季度營收453.2億美元，稅後純益205.1億美元，稅後純益率之高，這是世上罕見。

謝金河並表示，如果拿掉Meta，MAMAA可以改成MAATA，也許這才是正道。Netflix被Cramer挑中的時候，Nvidia市值只有Netflix一半，如今是Netflix一倍，Cramer力捧的尖牙股，現在他才看到盲點！以後大家千萬不要亂喊尖牙股了！