大陸對於房地產稅已討論多年，被視作房地產調控長效機制最後的「核武器」。隨著近期「共同富裕」議題的推波助瀾下，延宕多年的房地產稅終於邁出關鍵性一步，一批敏感的市場投資和投機者已經開始付諸行動，開始逐步拋售多餘房源。

據鏈家網資料，大陸一線城市中，北京近3個多月二手房掛牌量增加了1萬多套，廣州近1個多月增長了8000多套。業內人士分析，多套房持有者選擇此刻出售房屋，是基於房地產稅消息的影響。

◆徵稅範圍更為寬泛

戴德梁行最新報告指出，大陸稅收、稅法的調整，稅收和稅制的確立是由立法機構，即全國人大來負責，而如要對稅法進行調整，或推出一個全新的法律，其過程需要3年5年甚至更長，從本次試點決定以5年為期來看，很有可能未來5年房地產稅相關法律仍難以出台，如要先從立法層面頂層設計出發，房地產稅的推進會變得非常緩慢，而如人大給與國務院授權，從行政操作層面就變得更加容易推進和落實。

戴德梁行指出，自2016年中央經濟工作會議提出「要堅持房子是用來住的，不是用來炒的」定位，過去5年中，雖然透過大面積的市場調控穩定了房地產市場，但由於投資管道狹窄，房地產仍是居民和熱錢最鍾愛的投資領域。徵收房地產稅增加了住宅在保有環節的成本，這可以讓投機資本遠離房市，讓住宅消費理性化，進而削弱房地產的金融屬性，讓房產回歸其居住屬性。

對於此次試點和過往試點的區別，戴德梁行指出，2011年開始在上海和重慶徵收的是「房產稅」，而本次試點徵收的是「房地產稅」，其徵收對象不僅僅包括房屋本身，同時，所有與房地產直接相關的稅種，包括房地產營業稅、房產稅、印花稅、土地增值稅、契稅、耕地占用稅等皆包含在房地產稅的範圍內，徵稅範圍更為寬泛。

◆炒房致富時代落幕

房地產稅試點徵收對房地產市場的影響為何？戴德梁行認為，將有利於引導合理的房市消費，助力房地產長效機制的建立。增加持有環節成本將有效的打擊房地產市場的投機行為，同時，當持有成本大於投資收益時，一些閒置房產將會回流到市場，在增加供應的前提下起到平抑市場價格的作用。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則表示，房地產稅立法、改革和試點，是基於規範調節高收入的目標而進行的，房地產稅和其他政策一起，將形成組合拳，真正為當前開啟的共同富裕探索之路保駕護航。當前房地產各參與者需要注意，「炒房致富」時代行將落幕。