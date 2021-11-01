有「國民AV女優」之稱的日本知名AV女優三上悠亞，擁有甜美的臉蛋與傲人的F罩杯，由女團身分轉戰AV界後便大受歡迎。在萬聖節期間她也不忘滿足粉絲的要求，Cosplay知名動漫《鬼滅之刃》中的角色，「兇猛」的裝扮讓網友們看了大噴鼻血。

三上悠亞在昨（10/31）日於IG上貼文表示，去年就收到不少粉絲留言，希望她能扮成《鬼滅之刃》中的「戀柱」甘露寺蜜璃一角，因此她便趁著今年的萬聖節，完成粉絲們心願。在原始動畫中，甘露寺蜜璃的服裝造型便是「胸口大開」軍裝百褶裙，而三上悠亞這次也是百分百的複製過來。

在公開的照片中，三上悠亞同樣找來了一件胸口鏤空，並且V到肚臍的造型洋裝，頭上則是戴著粉紅色的假髮，加上手中的假刀刃，看起來就跟動漫中的戀柱一模一樣；而洋裝領口全開的性感設計，也使她飽滿的F級雙球及火辣深溝一覽無疑，這一系列照片成功電暈一票網友，紛紛留言「太可愛了」、「三上悠亞最高」、「太美了」、「三上悠亞真是又辣又可愛」、「好喜歡這套」，吸引超過15萬人按讚。

接著，三上悠亞又曬出Cosplay後的TikTok短片，只見她跟著影片中的對話及音樂，對著鏡頭擺出各種俏皮的表情，火辣好身材也再度令網友們暴動，直呼「眼睛不知道該看哪裡」、「身材實在太誘人了」、「我的女神可愛炸裂」、「目測20公分」、「這影片我可以重複看一整天」再度引發話題。