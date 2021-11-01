「我們希望昇貿轉型為一家小而美又高獲利的公司，隨著低軌道衛星、低溫錫膏、半導體等新產品佈局發酵，可望帶動公司毛利率及獲利同步攀升，未來3年營運很樂觀」昇貿營運長李弘偉表示。

錫棒、錫球及錫膏等錫製品，是各式電子產品不可或缺的關鍵材料，昇貿因早期產品多為應用於PCB(印刷電路板)的銲錫棒及應用於PCB及被動元件電鍍製程的錫球等，中低階產品競爭者眾多，業績難有亮眼表現，不過，全球積極落實環保減碳，且電子產品朝輕薄低功耗發展，加上半導體、車用等各項新興應用崛起，大幅拉升錫製品技術門檻，為提升競爭力，昇貿將領先同業成立之「先進材料研發中心」，於2016年遷至新竹台元科技園區，從終端客戶著手，逐步拉近與客戶的距離，經過這幾年蹲低扎根，終於開花結果，產品已陸續打入半導體產業、電動車、網通、綠能及低軌道衛星等新興應用，並於今年下半年再拿下電源供應器廠訂單，業績也展現強勁成長力道，今年上半年稅後盈餘為2.66億元，年增4.5倍，超越去年全年獲利，每股盈餘達2.24元；在新產品出貨放量挹注下，第3季合併營收為21.57億元，季增18.32%，為100年第3季以來單季新高，累計前9月合併營收為57.11億元，年增54.84%，表現亮眼。肩負第二代接班壓力，李弘偉如何一步步改造昇貿，逐漸取代美國及日本競爭者，帶領公司營運更上一層樓？

以下是昇貿營運長李弘偉的專訪：

一，錫膏等產品廣泛應用在各電子產品，過去多是日廠跟美國廠天下，主要技術門檻為何？公司做了那些努力拉近與美日競爭者距離？

答：銲錫材料包含合金與助焊劑(錫膏合金+助焊劑)兩大主要成份，其中助焊劑雖然比例僅佔10%，但對於銲錫好壞影響甚鉅，由於助焊劑相關配方知識沒有學術理論，只能靠企業自行摸索研究，各家銲錫廠都將助焊劑配方列為最高機密，如同：可口可樂或肯德基的祖傳配方一樣，視為各公司的命脈。

由於電子產業蓬勃發展從美國開始，再來是日本，電子產品都是由他們先做，當年除了大眾以外，台灣幾乎都沒有做，美、日廠商如：IBM及SONY等在美國及日本生產，培養出在地材料廠，這些材料廠和大廠一起長大，有不少是百年企業，長期累積深厚專業經驗，致使其銲錫品質與材料特性表現遙遙領先。

再者，各式合金無論是錫銀銅或是銀鉍等，在生產時為搭配客戶產線或生產設備，必須添加我們自有的KNOW-HOW雖然合金看起來很固定，實際上很多是微調搭配微量金屬在內，如含鹵或是不含鹵等，強固合金或搭配助焊劑，很多是為配合客戶客製化，才能讓客戶在大規模生產時，上錫性或均勻度都做到最好，像我們公司光合金料就上百個，如何客製化也是技術門檻。

此外，昇貿也積極往高附加價值先進材料佈局，為招攬更多優秀人才及認為關鍵技術不能掌握在外人手上，昇貿集團於2016年將「微細材料研究所」遷至竹北，且擴大規模升制為「先進材料研發中心」，並投資封裝設備，由於貼近竹科及交通大學、清華大學，不僅讓我們順利招募許多研發人員，以及本身已有業界經驗者，帶給公司產品開發不一樣的想法，增加很多研發能量，亦可就近服務半導體客戶。

在材料方面，我們在金屬元件嚐試不同的成份，化學材料也跟很多化學原料供應商密切合作，有比較新的材料會主動推薦我們，讓我們在產品開發時就會有更多不同材料及工具可以做調配，在新產品開發速度上快很多。此外，我們也調整業務策略，我們決定在美國及歐洲設立分公司，直接與終端客戶對應，爭取新產品開始設計就能互相合作，經過長時間耕耘及知名度累積，現在終端客戶有新材料需求就會找我們一起測試，讓我們有與美日廠商公平競爭的機會，加上我們在全世界完整布局10個營運及生產據點，除了總部台灣，及中國大陸外，也路續加入泰國，北美，南美州巴西及歐州捷克，進而可以就近供應服務客戶，躋身為全球前三大銲錫供應商。