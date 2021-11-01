國內疫情趨緩，本土已連續多天都零確診，中央流行疫情指揮中心雖延長二級警戒至11月15日，外出仍須配戴口罩，但防疫將大解封，從明天(2日)起鬆綁口罩、飲食、人流等規定，開放室內外運動、唱歌時可不用戴口罩，也就是開放健身房運動、KTV唱歌不用再戴口罩了。

此外，指揮中心同步開放溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合不用戴口罩，加上之前鬆綁的口罩規定，包括室內外拍照、農林漁牧工作者在空曠地區工作、爬山及海邊活動、外出有飲食需求等地方都可免戴口罩，但無法維持社交距離時，仍須戴上。

飲食部分，明天起開放台鐵、高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班及船舶、電影院、KTV、MTV、網咖等場所可暫時脫下口罩飲食；人流部分，也取消集會活人數上限，營業場所的人流控管，藝文展演、體育活動等不再限制人數；八大行業則是無陪侍者的業者，可以有條件開放營業。以下是《中時新聞網》統整的13項防疫鬆綁相關規定懶人包，供民眾參考。

●符合下列7種情況可以免戴口罩：

1.室內外從事運動、唱歌。

2.室內外拍攝個人／團體照時。

3.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

4.山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

5.溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

6.外出時有飲食需求。

7.於指揮中心或主管機關指定之場所或活動，符合相關防疫措施，可暫時脫下口罩。

在室內外運動、唱歌、泡溫泉等可不用戴口罩。(指揮中心提供)

●4大場所開放飲食：

1.開放台鐵／高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、KTV、MTV、網咖等場所、場域得暫時脫口罩飲食。

2.電影院全面開放飲食，於室內飲食時應避免交談，飲食完畢戴上口罩；戶外及等候區若有飲食需求，應與不特定對象保持社交距離。

3.北市動物園開放全園區內飲食，除了飲食外，民眾仍須全程配戴口罩；兒童新樂園則開放美食街以外的室、內外區域用餐，但不特定對象仍應維持社交距離或使用具有隔板的座位飲食。

4. 郵局營業區域在維持適當社交距離下也可開放飲食。

11月2日至15日維持二級疫情警戒，放寬飲食、口罩、人流規定。(指揮中心提供)

●人流限制取消：

取消集會活動人數上限，營業場所及公共場域人流控管／總量管制。以及藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等室外人數降載規定取消。同時開放表演場館、演唱會搖滾區設置，實驗劇場取消第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。

●開放無陪侍服務八大行業：

無陪侍服務的歌聽、舞廳、夜總會等八大行業可有條件開放營業。至於有陪侍服務的業者，需等到11月16日起，符合相關防疫規定也可以開放。