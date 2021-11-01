昇貿營運長李弘偉專訪(3-3)

四，大陸積極建立自家供應鏈，公司如何應用大陸同業競爭？近期大陸供電不穩定，是否影響公司營運？

答：前幾年大陸競爭者崛起，引發價格競爭，確實對公司毛利率造成影響，致使公司有營收卻獲利不佳，不過中美貿易戰開打，由於錫跟銀被大陸視為戰備物資，讓我們競爭對手無法外銷，而我們全球化佈局正好受惠。

過去公司多為技術門檻較低產品，經過近幾年調整，已拉與大陸競爭者的技術差距，大陸廠要切入半導體等領域還要一段學習時間，對公司營運影響已愈來愈小。至於近期大陸地區供電不穩定，對公司大陸廠區影響不大，據了解，客戶也未受太多影響，只要供電狀況不惡化，預期對公司第4季營運影響不大，第4季營運可望略優於第3季。

五，除既有業務，公司還會強化那些業務？公司先進材料佔比目標及未來3年營運展望？

答：我們昇貿不只是提供產品銷售，亦包括售後服務，當客戶產品有問題，有研發中心可以做服務，於是我們2004年成立研發中心時，就有不良解析團隊，可以協助客戶釐清問題，並協助客戶解決問題。

由於我們已累積10多年檢測經驗，今年轉投資設立子公司承測科技，希望像宜特及閎康一樣，開拓封測材料檢測服務，目前已得到ISO 17025實驗室認證，可以提供第三方的產品驗證及檢測服務，這也是我們競爭對手無法做到的，因為客戶有問題時，東西要寄到日本或美國，耗時太久，承測科技成立後，將可提供客戶在地供應、在地服務。

隨著低溫錫膏、低軌道衛星、半導體封裝、高可靠度焊錫材料及電源等新產品佈局發酵，明年低軌道衛星出貨量可望較今年成長3倍，低溫錫膏出貨也將逐步放量，搭配半導體封裝及電源供應器新客戶挹注，預估明年新產品佔營收比重可達10%，可望較今年兩位數成長。

值得一提的是，由於今年原物料短缺且價格大漲，我們調整銷售策略，報價由一個月改為每週報價，以即時反應成本價格，不會再出現成本高卻賣低，加上新產品多為高毛利的產品，可望推升公司毛利率及獲利，對未來我是蠻期待的，不僅明年獲利可望較今年兩位數成長，我們希望未來3年能順利轉型為一家小而美又高獲利公司，不再追求高營收，期待獲利一年比一年好。