記憶體模組廠宇瞻(8271)第三季業績比第二季歷史高檔下滑，每股盈餘1.11元，低於第二季之1.68元，前三季業績仍大幅成長，獲利年增逾7成，EPS達4.02元，優於去年同期之2.34元。

第三季記憶體市場需求漸緩，宇瞻單季營收21.27億元，毛利率比上季降至16.43%；單季淨利1.12億元，每股盈餘1.11元，低於第二季之1.68元，仍優於去年同期的0.24元。

宇瞻前三季業績比去年同期大幅成長，營收65.13億元，毛利率上揚至17.76%；淨利4.05億元，年增71.85%，主要受惠記憶體漲價以及公司著力的三大營運策略加持。前三季每股盈餘4.02元，優於去年同期的2.34元。

宇瞻總經理張家騉日前表示，展望下半年，記憶體產業供應鏈缺料問題依舊是變數，像是晶圓代工與封測產能吃緊、載板缺貨，或是電源管理晶片、NAND控制晶片等IC供貨不足等，預計這樣的缺料問題會延續到明年。就價格來看，DRAM部分，第三季合約價續漲但漲幅收斂。NAND方面，需求續強，第三季合約價上漲5～10%，第四季價格約與第三季持平。