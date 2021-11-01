First triple-double of the season ✅ pic.twitter.com/AJtKIS4OPn — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 1 2021

「大鬍子」哈登看來逐漸找回自己昔日勇猛球風，也讓籃網表現漸上軌道！哈登1日只打前3節，就拿18分、12助攻與10籃板的本季首次大三元，幫助籃網在自家主場以117比91痛扁才剛拿下本季首勝的活塞，杜蘭特也進帳23分、5助攻。

面對陣容殘破且以新秀為主的活塞，籃網上半場很快靠著杜蘭特、喬哈里斯與哈登等人火力拉開領先差距，不僅上半場打完領先15分，前3節結束，籃網就以96比74大幅領先，籃網總教練納許自然沒必要讓主力再上，末節成為垃圾時間。

目前還在解決明星後衛厄文拒打新冠疫苗造成無法上場爭議的籃網，似乎清楚新球季必須在三巨頭始終缺一的窘境下繼續拚戰，今天除了杜蘭特與哈登，艾卓吉替補貢獻16分，班布利15分，喬哈里斯全場投9中5，也有12分、4籃板。

反觀昨天迎來今年狀元康寧漢傷癒歸隊，且順利擊敗魔術開胡的活塞，今天馬上又以傷病控制為由，不讓康寧漢連兩天出賽，自然只能整場比賽挨打，全隊得分最高的是替補後衛喬瑟夫13分，賈許傑克生12分，葛蘭特雖有11分，他卻投15中5。