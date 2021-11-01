時序已過寒露，早晚氣溫轉涼、日夜溫差增加，也悄悄進入棗白粉病適合發生的環境條件，高屏地區棗樹已陸續進入小果期，若罹染白粉病將造成日後，將導致果皮褐化粗糙。為避免因白粉病致商品價值大幅降低，農委會高雄區農業改良場請農友注意防範棗白粉病，確保果實品質與收益。

高雄場長戴順發表示，棗白粉病是由病原真菌所引起，好發於涼冷乾燥、通風不良的環境。當網室內栽植過密、植株未適當修剪更易發生，病菌可由棗葉片、花器及果實表面直接侵染，並產生白色菌絲及分生孢子，外觀猶如在患部撒上一層薄薄的麵粉般。受害部位的分生孢子，可隨風飄散而快速傳播，造成大面積的危害，嚴重時葉片及果實褐化乾枯，造成減產。

高雄場指出，果實在幼果期即便僅受到輕微的感染，日後仍會因果皮粗糙而大幅降低商品價值，因此，在棗盛花至小果期即應採取預防措施，葉片若發生白粉病亦應立即防治，以免果實受害。

高雄場說明，為預防棗白粉病危害，應有良好且具計畫性的進行枝葉修剪，改善果園通風。開花盛期如發現白粉病，須即時防治，防治時應輪流選用不同作用機制藥劑，如34.5％貝芬菲克利水懸劑4000倍、40％克熱淨可濕性粉劑1000倍、38％白列克敏水分散性粒劑1500倍、35.15％銅合硫磺水懸劑600倍等的核准用藥，且務必依照核准的稀釋倍數施用，以降低產生抗藥性風險。