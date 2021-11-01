南臺灣增添一座流行音樂新地標，高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流中心」）經過多年建設與籌劃10月31日開幕。總統蔡英文表示，去年開箱北部流行音樂中心，今年走進海洋文化及流行音樂中心，兩個音樂舞臺的啟用，讓臺灣音樂展演邁向重要里程碑，臺灣有充沛的音樂創作能量，臺灣的民主、自由是創作的沃土，好的表演舞臺則是培育人才的養分。

總統蔡英文、文化部長李永得、高雄市長陳其邁等出席啟用開幕儀式暨演唱會「看見高雄的未來」，正式宣告南臺灣音樂產業新紀元即刻展開，演出結合音樂及5G AIoT科技，展現高雄智慧城市高度，開啟臺灣流行音樂新想像。

高流中心是中央出資、地方經營的典範，期盼這座場館，能陪伴更多的年輕表演者，在這裡站穩腳步，向國際舞臺邁進。下週登場的金音獎在高流中心，明年金曲獎也將在高雄舉辦。

文化部長李永得表示，音樂在全球文創產業占有極高產值，期盼海音的落成，不僅成為一股文化力量，更能陪伴所有的音樂人展現產業力量，讓國際看見臺灣的音樂能量。

高雄市長陳其邁表示，高流中心歷經12年籌備，終於正式開幕，除了是南臺灣流行音樂中心發展基地，也將成為臺灣5G AIoT未來研發和科技應用重要實踐場域。

海洋文化及流行音樂中心是南臺灣首座由國家出資，專門為流行音樂興建的專屬場館，是文化部大力推動的大型公共建設，也是「亞洲新灣區」重點建設、「亞灣5G AIoT創新園區」應用場域。中心基地龐大、建築使用造型特殊的多向度六角形構造及帷幕，施工難度高，興建過程充滿挑戰，在文化部與高雄市政府通力合作下，歷經12年，終於完成啟用。

除建築造型特殊，也具備多元完整的功能，包括能容納5500人規模的表演空間「海音館」、能容納8000人的戶外「海風廣場」，及人才育成空間、流行音樂展示空間、Live house等，開幕後將與「北部流行音樂中心」發揮加乘效應，平衡臺灣流行音樂產業南北發展。