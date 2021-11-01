1.昇貿(3305)：低軌衛星概念題材吸金，外資連2日合計買超逾5000張，今早攻高4%，股價創下12年來高點。
2.淳安(6283)：與大億合作拚車電市場，買盤肯定，強勢漲停。
3.良得電(2462)：5G、車用市場雙攻，明年表現有看頭，今早大漲逾8%，創近5個月高點。
4.南電(8046)：一票外資喊好，上周五三大法人買超2596張，早盤一舉跨過500元，來到530元之上。
5.麗清(3346)：受惠大陸車市進入年終旺季，Q4業績可期，股價強勢守在45元高檔，今早強勢上漲3%。
6.富邦媒(8454)：雙11起跑，股價反應利多來到1800元後動能趨緩，盤整蓄勢。
7.力旺(3529)：權利金認列旺季，Q4嗨翻，早盤走揚漲近4.5%。
8.世芯-KY(3661)：前3季每股賺16.34元，Q4營運看正向，股價飆上1130元漲停，登歷史新高價。
9.愛普*(6531)：出貨暢旺，全年獲利俏，明線上法說，晨盤先衝漲逾7%。
10.驊訊(6237)：訂單旺到明年H1，早盤躍上112元漲停。
11.展碁國際(6776)：新Switch熱銷，台鏈樂，股價上漲逾4.5%。
12.世紀鋼(9958)：進入出貨高峰，晨盤上攻漲逾3.5%。
13.威盛(2388)：元宇宙神威蓋世，外資續挺，早盤觸及68.3元漲停價，維持近8%漲幅。
14.華航(2610)：產業旺季，航空貨運飆出新天價，人氣續爆棚，股價翱翔漲近3.5%。
15.元晶(6443)：今年來股價落後，獲外資連4買，早盤火速攻頂，站上5個月高價。
16.安集(6477)：Q4出貨不看淡，H2營運向上，晨盤急攻漲停，委買張數高掛逾萬張排隊。
17.國碩(2406)：能源、原物料續漲，概念股搶手，早盤吸引買盤湧入，差一檔亮燈漲停，登波段高。
18.光磊(2340)：LED廠動能齊發，明年營運有戲，晨盤帶量衝高8%，攻上逾10年高價。
19.聯合再生(3576)：太陽能迎最大漲價潮，概念股漲聲響起，晨盤放量衝漲停，改寫近6年高價。
20.美律(2439)：Q3獲利躍進，Q4樂觀可期，早盤放量漲停，收復90元。
21.茂迪(6244)：太陽能股搭多頭列車，早盤集體發攻，獲外資連4買加持，今帶量漲停，登波段高。
22.朋程(8255)：手握車用商機，早盤續漲逾5%，創波段新高。
23.中電(1611)：不畏外資29日擴大賣超，早盤拉出第2根漲停。
24.大亞(1609)：電纜業務有撐，儲能概念加分，早盤彈升約7%，一舉收復短中均。
25.大量(3167)：前3季EPS4.52元，今年營運拚新高，晨盤帶量登頂。
26.事欣科(4916)：晉升星鏈概念股，後市可期，早盤急拉、觸及漲停。
27.大眾控(3701)：多軌並進且轉型有成，明年EPS戰3元續高，早盤一度站上5字頭。
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