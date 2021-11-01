立法院財政委員會今（1）日邀請中央銀行、金管會、財政部等財金部會首長，針對「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」進行專案報告，央行指出，比特幣等虛擬通貨曾試圖挑戰並改變貨幣型態，但發展未如預期，至今仍非支付工具，主要是因價格波動劇烈、投機、炒作等問題，已被界定為風險性的虛擬資產或商品，而非貨幣。目前台灣已將虛擬通貨交易平台納入洗錢防制規範對象。

央行表示，或許有人會說比特幣也有用於支付，但就比特幣應用場景統計，全球近90%交易量是作為交易平台的投機或投資工具，支付商家僅約1%，規模相對小很多，不成比例。此外，英國金融行為監理局（FCA）於今年公布一份購買虛擬通貨的原因調查，多數是投機或投資，作為支付使用者為零。

央行指出，台灣的虛擬通貨交易量占全球比重甚小，與實體經濟的連結度低，對支付系統、金融穩定及央行貨幣政策無顯著影響，但在反洗錢及投資者保護等方面仍可能衍生風險，監理機關金管會因此將虛擬通貨交易平台業者納管，要求交易採實名制及施行國際一致的反洗錢監管標準，以防止虛擬通貨形成傳統監管體制的漏洞；另金管會與央行也發布新聞稿提醒大眾，虛擬通貨非貨幣，屬高風險資產，應注意投資相關風險。

央行總裁楊金龍表示，央行在2020年6月完成第1階段有關CBDC技術可行性研究，瞭解分散式帳本技術 (distributed ledger technologyDLT)應用的局限性，特別是其運作效能尚無法滿足即時、高頻、大量的支付交易需求。目前正進行第2階段「通用型 CBDC試驗計畫」，進入技術實驗階段，藉由建置CBDC雛形平台，模擬CBDC在零售支付場景應用之試驗，預期2022年9月完成。

央行立場，CBDC需要比現有支付工具更具優勢才有推出的價值，央行仍將務實研究試驗，持續探討CBDC的未來性，釐清CBDC在未來台灣支付藍圖中的定位與角色，確保在未來支付政策的周延。