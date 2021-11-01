晶鑽生醫(6815)與維格醫美集團簽訂合作意向書，維格醫美將向晶鑽生醫採購全新上市醫材品項，首批訂單最快可於年底前出貨。

維格醫美董事長林銘德表示，國內目前有5款合法的線雕線材，公司的「提美拉」是唯一由台灣自主研發與製造的品牌，在安全性、生物相容性、恢復期與副作用等，皆超越現有的進口產品，且自「玫瑰線」上市二年來頗獲好評，如今全產品線就位，市場接受度可望持續提高。此外，獨家代理全台唯一兼具緊膚與減脂的「寇斯特優緹偲第三代超音波探頭」，達成合作協議，更創造差異化，是雙贏策略。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，本次合作，是對公司專業技術與產品策略的肯定，也將打破業界長期依賴進口線雕線材的局面，透過維格醫美在全台擁有17家醫美連鎖診所的規模優勢，一起聯手，有助擴大「提美拉」的市場滲透率，同步帶動晶鑽生醫的營收與獲利重返成長軌道。

據意向書，雙方約定的採購醫材品項包括提美拉全品項線雕線材、以及寇斯特優緹偲音波探頭。其中，「提美拉」是國內第一、也是唯一利用自主技術開發並取得TFDA第二等級醫療器材許可證線材，今年再獲TFDA同意核准新增醫材規格並延長保存期限，陸續推出「寶寶線」、「鳳凰線」二項新品，搭配既有的「玫瑰線」，全產品線正式到位，大幅提升臨床應用的廣度與深度。