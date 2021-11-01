指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝，與小他15歲的林姓女護理師外遇。據知情人士爆料，林女的母親數個月前曾確診新冠肺炎，當時同住家人，包括林女都遭匡列隔離，質疑王必勝於隔離期間仍與林女見面，對此，疫情指揮中心發言人莊人祥回應，兩人未在可傳染期間接觸，隔離期間也未見面。

知情人士表示，5月本土新冠疫情爆發後，林女的母親因染疫，導致全家人都被匡列隔離，林女也在其中，但王必勝與林女關係過從甚密，擔憂林女接受疫調時，未誠實告知相關接觸者，恐造成防疫破口。

莊人祥針對此事回應，王執行長未在可傳染期接觸確診者，護理師一家隔離期間，也未與他們見面，所有人都需遵守隔離規定，且根據指揮中心「嚴重特殊傳染性廢言疫情調查及接觸者追中指引」，若不是密切接觸者，則僅需進行自我健康監測14天，如果出現疑似症狀，佩戴口罩後就醫評估，並告知可能接觸史。

不過，王必勝與林女的緋聞延燒至今，一波未平一波又起，一名自稱是林女前男友的姊姊，在臉書留言，不滿王必勝第一時間將小孩推給弟弟，要王必勝不要再卸責、牽拖到無辜的人，表示願意拿出檢體驗DNA，也懷疑弟弟與林女感情生變，都是王必勝介入，同時也奉勸林女趕緊離開錯的人，但她強調「我們家不容許做資源回收的人，也不容許三觀不正的人」，表示林女和弟弟不可能復合，家人也不可能接受她。