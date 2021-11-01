炫金色超跑保時捷深夜霸氣奔馳，中市警攔檢稽查，噪音檢測超標而悲吞罰單。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

霸氣全車炫金色超跑保時捷，深夜遇警噪音環保稽查也悲吞罰單！中市第一警分局日前晚間執行「環、警、監聯合稽查」，深夜1輛炫金色保時捷超跑呼嘯駛來，停在路口等紅燈，員警發現即引導該車進行檢測，車主堅稱是原裝車，但經查驗後，不但經改裝，噪音檢測超過標準16.2分貝，當場打臉開單告罰。

警方28日晚間10時至24時在第一警分局前的三民路及民生路口，會同環保局、監理站執行噪音改裝車易出沒路段執行聯合稽查作業，在深夜11時50分許伴隨巨大引擎聲，1輛炫金色保時捷跑車開近在路口停等紅燈，員警見狀立即趨前攔截，指揮引導該車進檢測區受檢。

年約30幾歲的車主宣稱該車是原廠配置，並未改裝，但環保局及監理站人員查驗，證實確實經改裝，依該車的出廠等條件依規定噪音檢測標準值為93.8分貝，而該車檢驗結果為110分貝，已超出標準值16.2分貝，環保局現場依法告發，依違反《噪音管制法》第二十六條開罰新台幣2700元。

據了解，該車是Porsche Cayman GTS車款，原廠新車價在400萬元起跳，全車炫金色現身霸氣十足，雖車主遭環、警、監當場打臉，但還是指稱，他並不知道該車是經改裝過的車輛。

警方表示，當晚「環、警、監聯合稽查」執行2小時，攔查檢測7輛疑似改裝車輛，未符標準者，均依法開罰。經統計110年1月起至10月止，第一警分局已通報改裝車輛近百件；透過科技執法移動式測速照相，取締超速違規12087件。