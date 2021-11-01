行政院長蘇貞昌日前被問及，如果反萊豬公投案通過，是否會影響台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)？他回應，「如果台灣說我們禁止，那我們怎麼去申請參加？」此話引發國民黨青年團前團長田方倫批，邏輯謬誤，美國自己都退出CPTPP，所以他真心不懂，不吃美國萊豬，就不能加入沒有美國的組織？

立法院10月29日邀請蘇貞昌進行施政總質詢，民進黨立委趙天麟會中談及，如果反萊豬公投案通過，對於加入世界貿易的環節，是否會影響參加CPTPP？蘇貞昌回應，為何政府開放符合國際標準、科學證據、安全容許量的萊豬進口，因為全世界有100多個國家都這樣做，台灣置外於世界，又怎麼能走向世界？何況這個過去是與美國之間的貿易障礙，而總統蔡英文宣布開放後，美國立刻恢復TIFA談判，台灣就可更進一步走向世界，同時拓展台美貿易。

蘇貞昌提到，國民黨過去自己開放含萊克多巴胺的牛進口，現在卻反對豬進口，這是矛盾，而我們現在正申請參加CPTPP，11個成員國通通開放進口，如果台灣說我們禁止，那我們怎麼去申請參加？開放是為了走向世界、拓展國際貿易，一定嚴格把關，請國人放心，絕對符合安全標準，至於廠商是否要申請進口，也尊重廠商。

田方倫對此在臉書指出，國民黨反對萊豬進口，很大的原因是因為民進黨政府堅持不標示肉品是否含有萊劑，這會讓民眾沒辦法「自由選擇」自己想要的產品，身為在野黨，當然要為百姓提出抗議，並且反對到底。

同時田方倫認為蘇貞昌「邏輯謬誤」，美國自己都退出CPTPP，11個會員國中並沒有美國，所以他真心不懂，不吃美國萊豬，就不能加入沒有美國的組織？不要忘記，現在在抽換概念說要反美豬的可是蔡英文總統跟民進黨。他更質疑，如果這場公投戰役沒辦法為人民守下來，明天是不是日本福島五縣市的疑慮產品，一樣可以不標示就進口上架呢？