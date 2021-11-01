台積電美國亞歷桑那5奈米廠區如火如荼興建中，台積電也安排250名的美國工程師來台受訓，以便日後能加速新廠運作效率，不過近日有美國工程師在網路上發文爆料台積電受訓內幕，不僅透露工時超過12小時，還建議管理層應該縮減會議時間、改善工作軟體，才能提升效率避免浪費時間，文章一出引起網友們熱烈討論，不少人認為，美工程師說出許多台灣勞工不敢說出的心聲。

這名美國工程師科技業求職評論網站「glassdoor」上分享自己來台受訓的心得，被台灣網友翻譯後轉發在半導體產業討論區的臉書社團，他在文章中列出一串台積電的缺點。

他點出台積電工程師的工時相當長，來台受訓的工時至少10小時，實際上大概可能到12小時，台灣本土工程師的工時更是至少12小時起跳，此外也有夜班以及周末輪班，且台積內部軟體老舊、時常開會沒效率及新人教育軟體耗時卻學不到任何東西，是在浪費時間等，引起網友們熱烈討論。

不少人點出，文章句句打中台灣工程師的心聲，「這些話也是台灣人的心聲」、「其實不只美國人遇到這個問題，指軟體的部分，多位台灣新人朋友也指出這篇完全命中」、「他說的算客氣了..」、「美國人也太大驚小怪了，臺灣有台灣人自己的玩法」、「代工只有亞洲奴性夠才能發展」、「護國神山是勞工血汗造的，也是一種悲哀」、「讓老美見識一下亞洲奴工管理的厲害」、「台積電最高機密：輪班星人。」

此外，有人認為，這就是美國企業當初將晶圓代工移往亞洲的原因，「當初不就美國人做不來，才外移到亞洲的嗎？不意外吧」、「這就是為什麼老美製造業越來越沒競爭力」、「當初就是發現只有亞洲人能輪到才外移阿」、「有不同國家的企業文化衝擊交流與融合，有助新企業文化的誕生」、「其實不是只有台積電這樣，應該所有的台灣企業都是這樣。」