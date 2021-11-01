女星伊能靜不僅將事業移至大陸發展，感情也在對岸開花結果，她與「哈林」庾澄慶離婚6年後，與小自己10歲的男星秦昊結婚，添了女兒「米粒」，一家生活幸福，相當懂得凍齡、打扮的伊能靜，是帶貨女神之一，自然不會錯過電商大節日「雙11購物節」，繼去年的999件快遞後，伊能靜準備爆買到破紀錄，數量大到必須跟老公秦昊報備。

雙11在即，伊能靜摩拳擦掌，她昨晚(10/31)在微博曬出多張個人美照與夫妻合照，並曝光跟老公私下的溝通對話，「老公，去年買了999個快遞，今年我想突破一下」，秦昊聽了倒是平靜：「老婆，你去年回歸職場，今年你絕對可以靠自己的力量突破」，伊能靜聽了立刻甜回：「說的對！但我最大力量就是你！」，試圖把秦昊當成這次購物的重要夥伴。

伊能靜微博po文。(翻攝自伊能靜微博)

報備後得到老公的支持，伊能靜隨即宣告「1000件走起！」，至於要買些什麼，身為一個購物女神，她已經規劃好了，並且公布了採購清單，「老公的護膚、米粒的衣物、家用品、我愛的杯杯、抗老抗衰護膚品、秋冬滋補養顏」，決定了這件「大事」後，伊能靜心情大好，開心宣告：「今年雙十一過後！等姐姐開箱到明年！」。

事實上，去年伊能靜在雙11的表現，已經驚呆眾人，她當時貼文表示自己買了900多件商品，超猛商品數與價格，讓她隨即登上熱搜，受到上萬網友留言討論，當時秦昊也「參戰」表示：「這兩天拍戲的時候右眼皮老跳，今天破案了」，但也不敢責備老婆半句，而是說：「所以，我有幾件包裹呢？」。