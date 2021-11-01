戰遊網 (Wargaming.net) 宣布，旗下《戰艦世界》（World of Warships）與《Warhammer 40000》的全新合作即日起至11月19日正式登場，玩家能一次收藏受傳奇宇宙啟發的全新艦艇、指揮官和其他合作主題物品！

此次合作所推出的主題物品包括兩艘全新艦艇VIII階 Cross of Dorn 和 VIII階 Ship Smasha 將強勢登場，搭配帶有獨特配音的指揮官 Augustin Riegerwald 和 Grotmaz Smart，以及「永恆聖戰號」和「紅色威脅」主題迷彩、「聖劍兄弟會印記」和「歐克蠻族圖騰」臂章、「帝皇勇士」和「WAAAGH！」紀念旗幟。

《戰艦世界》X《Warhammer 40000》的首次合作於2020年6月時率先登場，因為廣受玩家好評，去年的合作主題物品也開放讓玩家收藏，包括主題戰艦Ragnarok、Ignis Purgatio和帶有獨特配音的指揮官Justinian Lyons XIII 、Arthas Roqthar the Cold。

玩家若想收藏《戰艦世界》X《Warhammer 40000》的合作主題物品，有部分可透過完成戰鬥任務以獎勵的形式獲得，或者直接從軍械庫和加值商店中購買。

《戰艦世界》產品總監Sergey Vorobyev表示：「 我們很高興能再次與《Games Workshop》攜手合作！事實上，很多Wargaming的員工是《Warhammer 40000》的粉絲，因此我們很感激有機會能夠彼此分享對遊戲界的熱情，攜手合作推出超出玩家想像的創意內容！」