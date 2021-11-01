SAP台灣為持續擴大在台灣的合作夥伴生態系影響力，於2021 SAP Store合作夥伴招募高峰會，力邀台灣合作夥伴善用SAP雲端技術與平台資源，開發創新商業應用，擴充SAP既有應用程式，共同協助企業加速轉型，邁向智慧企業。

SAP全球副總裁、台灣總經理林偉德表示，疫後全球商業環境，高度競爭、動盪依舊，企業訴求快速、彈性調整商業模式，即時回應市場變動；這與SAP一直以來的策略不謀而合，我們致力協助客戶轉型智慧企業，提升應變力、獲利力及永續力，加速掌握市場先機。然而面對全球客戶多變的轉型需求，SAP仰賴在地合作夥伴的專業與經驗，為客戶提供即時的服務，協助解決各種營運挑戰。

SAP希望加深與合作夥伴之間的協作，鼓勵在地夥伴奠基於SAP商業技術平台（SAP Business Technology Platform），開發更加創新且符合市場需求的商業應用，林偉德強調，這些由合作夥伴所開發的應用程式，甚至可以藉由上架SAP Store線上商店，便有機會銷售給SAP全球44 萬家客戶，協助其轉型智慧企業。

SAP Store 是一個專為企業設計的網路商店，目前平台上已有超過1800種解決方案，橫跨各產業、各產品線，這都是SAP認證的解決方案，功能安全且可靠； 凡是由合作夥伴所開發的應用程式，只要通過 SAP 授權便可上架SAP Store，全球客戶都可以在商店中，輕鬆找到所需的解決方案進行試用或購買。

此次SAP Store落地台灣，將大幅縮短傳統的媒合及業務開發流程，並助力合作夥伴開闢一條邁向全球的捷徑，讓台灣的最佳實踐被世界看見，極大化SAP與夥伴間的合作綜效。

另外，SAP除了提供強而有力的技術及平台支援，還會整合各種銷售及行銷資源，讓SAP業務、售前團隊充分理解合作夥伴所開發或擴充的解決方案優勢，一起將解決方案推向市場，創造嶄新服務格局，合作滿足客戶需求。

正如 IDC 研究報告曾預測，在2024年前，SAP 合作夥伴將開創近兩千億美元的新收益；接下來，SAP會持續在台灣找尋志同道合的合作夥伴，強大生態系布局，加速各種商業應用的開發，滿足在地客戶多樣化需求，協助更多企業善用數位科技和雲端解決方案，推動轉型創新，一同掌握未來智慧商機。