以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業NetApp於INSIGHT 2021大會上宣布了其混合雲技術產品組合的多項新內容和增強功能，以助力企業實現IT基礎設施的現代化，加速數位轉型。NetApp混合雲方案提供在內部以及雲端安全使用、操作資料服務的新方式——使企業客戶隨時隨地都可以更加便捷地使用資料。

作為唯一的為全球最大的公共雲端提供原生集成的解決方案供應商，NetApp繼續以領先業界的ONTAP軟體作為混合雲的基礎。隨著ONTAP最新版本的發佈，NetApp推出了增強的防勒索軟體保護功能、擴展的資料管理功能以及NVMe/TCP支援功能，以全面提高運行速率。公司還公佈了NetApp Cloud Manager雲端管理器的新數位錢包功能、用於混合雲端簡化管理的增強資料服務、用於進一步控制成本的靈活消費選項，以及新的專業服務產品，用於幫助客戶發揮企業內部和混合雲端資源的最大效用。

NetApp亞太區資深副總裁兼總經理Sanjay Rohatgi表示，致力向雲端遷移，其潛在好處可能非常深遠，但許多IT部門仍在努力克服內部部署的挑戰，比如管理資料移轉的複雜性和成本、預防勒索軟體，以及確保關鍵應用程式的可靠性能。作為混合雲端技術專家，NetApp可以幫助企業推進數位轉型，以更快的速度在預算內交付成果——無論企業尚在制定戰略，還是已經在執行大規模遷移。

IDC基礎架構系統事業群研究副總裁Eric Burgener說道，IDC的調查表明，大約70% 的IT企業客戶計畫在未來兩年實現儲存基礎設施的現代化，以支撐次世代的工作量。然而，在傳統的內部環境和雲端環境中最佳化工作部署，將成為關鍵的營運優勢。作為產業領導者，NetApp憑藉多年的創新經驗和提供混合雲解決方案的專業知識佔據絕佳優勢，完全可以幫助企業向混合雲模式過渡，以實現不可或缺的規模化和靈活工作能力，從而交付關鍵資料服務和工作量承載能力，推動實現業務價值。