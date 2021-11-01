開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司於10月13日至11月4日，在亞太區六個國家舉辦年度開源技術盛會Red Hat Forum 2021。第11屆Red Hat Forum 以「嶄新視野、未來無限」為主題，透過共享經驗、創新想法及關鍵洞察，助力與會者拓展更多可能。在深化合作的過程中，Red Hat Forum期盼能進一步剖析開放式混合雲如何協助企業探索新興解決方案和工具，創造嶄新的業務模式並擘劃數位化未來。

根據紅帽 2021 年發布的《企業開放原始碼大調查》，基礎架構現代化為企業開源軟體的主要應用；如今有64%企業將其列為主要用途，兩年前則為53%，顯示此數字持續增長。面對蔚為風潮的上雲趨勢，企業必須思考如何在無需重建應用程式、重新培訓員工或維護不同環境的前提下，擁有於各個IT環境中執行應用程式的靈活性。而開放式混合雲的速度及敏捷性等優勢，能提供更彈性的雲端體驗，加速數位轉型，協助企業達成上述目標。

開場主題演講將邀請紅帽副總裁暨亞太區總經理Marjet Andriesse，探討新世界中的數位轉型，以及企業如何有效運用新興技術和開源工具推動改變。Marjet Andriesse表示，疫情推動企業對雲端基礎架構的投資，我們發現有更多企業開始採用開源技術。很高興透過今年的Red Hat Forum與各位分享企業如何挑戰新極限，利用開源創新推動數位轉型，同時提高企業韌性。線上活動的形式讓我們觸及到更廣泛的觀眾，透過交換想法、成功案例和產業洞察，繼續鼓勵企業採用開源技術。

與會者將深入了解開源領域的最新重點領域，包括代管雲端服務如何協助企業輕鬆上雲、打造能滿足當前和未來需求的混合雲基礎架構，並駕馭雲端技術的力量以推出AI/ML專案。