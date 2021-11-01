DJI 推出全新運動相機 DJI Action 2。Action 2 擁有全方位革新的產品形態，大膽採用磁吸卡扣結構，實現相機與配件間的超快速拆換，將運動相機的可玩性提高到前所未有的高度。

Action 2是DJI目前為止最迷你的影像系統，主相機重量僅有56 克、內建1600萬色視網膜OLED觸控式彩色螢幕，1/1.7 英吋感光元件、155° 超廣角、可拍攝4K/120fps影片、支援HorizonSteady「地平線」增穩功能，為影像創作提供更多強勁性能。

DJI總裁羅鎮華表示，DJI一直在突破想像力的邊界，在各個領域持續創新，Action 2的發表再次證明了這一點。DJI用全新的產品理念、設計和技術方案改變了運動相機的形態，賦予使用者空間自由、連接自由和創作自由。更卓越的性能表現和磁吸式連接方式，讓使用者在不同場景下拍攝都能得心應手。希望Action 2能讓給更多人體驗生活之美和科技之美。