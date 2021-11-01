太驚人！一名人妻爆料，某次發現陽台晾了滿滿女性內衣褲，仔細一數多達20套，原來大姑是「懶毒姑」，不愛洗衣服，但貼身的內衣褲竟然累積到20套才洗，讓同為女性的她差點昏倒。更誇張的是，大姑竟然跟曖昧的對象說家事都是她在做，人妻表示不怕真相被知道嗎？

一名人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示剛結婚時曾好奇問老公「你姐內衣褲都不用洗嗎？」，老公回「過幾天妳就知道了」，不久原PO在陽台發現滿滿的貼身衣物，仔細一數發現近20套，真的嚇到！

原來原PO的大姑不喜歡洗衣服，會去夜市買很多內衣褲，這樣就可以很久才洗一次。但讓原PO不滿的是，曾跟大姑在同一公司上班，某次無意間發現大姑跟曖昧對象表示：「家裡家事都我在做，我弟媳根本手不動三寶」，氣得人妻說，不怕她把比「積20套內衣褲才洗」還更誇張的事說給曖昧對象聽嗎？

此外，大姑對外是愛動物人士的樣貌，但在家卻是她見到自己的狗尿了一泡尿，只拿報紙蓋住，然後跨過就離開；狗狗便便同樣是找張報紙蓋上，假裝沒發生過，就躲回房間玩手機。甚至到最後，大姑連拿報紙蓋住這動作也不做了，害家人常有可能踏到狗尿或狗屎。

某天婆婆一起床跨出房門的第一步就「赤腳踩上一陀屎」，氣到叫原PO去跟大姑說，但大姑卻覺得原PO鬧事，從此把她當空氣不說話。

原PO最後奉勸「大家如果家裡有未婚的男性的，要教他罩子放亮點，擇偶也要看內在的，如果挑了個公主病的懶婆娘回家，那還倒不如單身。」。

眾多網友也看傻，紛紛回應：「你家這朵真的是蕈類，她的內衣褲八成也是」、「二十感覺很噁，那味道無法描述」、「累積20套才洗一次？！那味道一定好可怕，我是每天在洗澡時用手洗精洗的！」、「貼身衣物20套才洗？她房間肯定沒小強～」、「這種人不適合養寵物，養她自己就夠了！」、「菇菇社團開了之後總是能知道有些菇菇有多誇張而且浮誇度一個比一個扯」。