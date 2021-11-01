信義房屋統計10月前27天全台門市交易量變化，房市維持第四季旺季交易表現，交易量年增與月增幅度都接近5%，市場買氣仍維持首購當道，總價700~1500萬元產品，成交佔比較上月攀升，而換屋市場則受到央行政策影響，交易佔比略為下滑。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行針對個人第二套房貸進行管制，同時銀行還調高第二套房貸的利率條件，對於名下已有一套房貸的民眾，想要換屋資金上就不像先前寬鬆，實務上也發現民眾換屋對於貸款條件有所疑慮，因此央行新制的確對於換屋產生一些影響，尤其是台北市以外的區域，可能換屋族都偏向一般受薪階級，影響反而比台北更明顯。

信義房屋10月房市交易量月增、年增幅度皆約5%，全台總價700~1000萬的首購與1000~1500萬元的產品，交易佔比都較上月成長，若以區域表現來看，雙北市交易量緩步回升，北市交易量年增6%，月變動幅度不大，新北市則是交易量月增17%，且年增13%，房市交易量增溫，首購總價700~1000萬元、總價1000~2000萬元的交易佔比與交易量都雙雙增加，區域內的新大樓產品持續吸引大台北生活圈的民眾進住，房市交易相對熱絡。

桃園市交易量則呈現月微增4%但年減約1成，台中市同樣也是月微增3%，但年減9%，台南市則是月增12%且年增4%，高雄市交易量年增約3成，但月增3%，市場受到企業可能投資的題材帶動，近月房市人氣維持高檔表現，不過觀察近期題材似乎已經有退燒跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第二季受疫情干擾，5、6月房市旺季不旺，但疫情降溫後遞延買盤回籠，第三季房市則是淡季不淡，928檔期到年底則屬於第四季的傳統旺季，以目前市場的買氣熱度來看，第四季旺季還是回維持交易熱絡的市況，比較擔憂的是短期內房價漲升速度快，反而對於長期房市會造成壓力。

【文章由信義房屋授權提供】

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