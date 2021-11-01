35歲大陸人氣女星楊冪擁有精緻臉蛋和火辣魔鬼身材，加上生動演技走紅演藝圈，2018年和劉愷威離婚後，她的感情生活一直是外界關注焦點，雖一度和魏大勛傳出戀愛消息，先前卻疑似分手，近日她再爆新戀情，對象還是小她16歲的鮮肉偶像周柯宇，網友還翻出2人熱戀證據。

楊冪近幾年和魏大勛的緋聞傳得沸沸揚揚，日前受訪時卻暗示自己是單身狀態，「斯人若彩虹，遇上方知有」，沒想到近日就傳出她和19歲的周柯宇關係曖昧，2人不但通宵打遊戲，還選了情侶背景圖案，他們過去一起在節目上合唱的片段也被挖出，網友發現當楊冪碰到周柯宇的手時，男方表情十分害羞。

楊冪和周柯宇的關係受到外界關注。（圖／翻攝自綜藝小娛哥微博）

不少網友因此猜測2人關係匪淺，然而也有網友認為，周柯宇是楊冪旗下的藝人，老闆帶人跑通告很正常，且他們都熱愛打遊戲，認為他們的關係被過度解讀，而周柯宇的身分也被起底，他是美國出生的富二代，因神似男星王一博的帥氣外貌打開知名度，為男團BEST及INTO1成員。

周柯宇是出生於美國的富二代。(圖/翻攝自周柯宇微博)

事實上，楊冪和劉愷威離婚後桃花不斷，其中被常被拍到的就是和小3歲魏大勛同進同出，還疑似情侶穿搭、出遊或拍戲探班，僅管2人始終沒有承認此事，卻一度傳出結婚消息，直到楊冪接受《ELLE》雜誌專訪，女神的感情狀態才終於明朗。