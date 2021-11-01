日本景氣復甦捎來好消息，10月份的PMI(採購經理人指數)漲幅創6個月以來最高，不過，全球原物料大漲與晶片短缺的問題，也正考驗著日本廠商的營運能力。

有家從事製造業的日企坦言，供應鏈供貨不穩，還有料件不僅缺少且又貴，投入生產成本甚至還創下13年來最高。1日最新的日本10月au Jibun銀行製造業PMI，由9月的51.5升至53.2，已連續9個月都是擴張情況。

參予該指數製作的調研單位IHS Markit認為，現在最大的問題是供應鏈供貨青黃不接，這對生產與需求都會造成影響。在廠商投入成本大增下，為求自我獲利紛紛提高售價。

上周另份經濟數據也指出，由於當地汽車產業受到全球缺料衝擊，日本9月工業生產已連3個月都委靡不振。因此，也增加了日本第3季經濟成長的風險，復甦程度遭到市場質疑。

同時，HIS Markit調查到消費用品相關數據，揚升至疫前2019年5月以來最高，顯示新冠病毒影響性漸漸式微。對於未來12個月生產前景，這些受調查的日企樂觀以待，並創2012年7月首次有這份數據資料以來最高。