大聯盟現行的勞資協議將於12月2日到期，總裁曼佛雷德(Rob Manfred)仍考慮推行全聯盟的指定打擊制度（DH），倘若成功改制，今年世界大賽第5戰將是大聯盟最後一次出現投手被迫上場打擊的鏡頭。

雖然本季出現百年來最能打的投手大谷翔平，但大聯盟投手整體來說是愈來愈不會打擊了，美媒CBS分析今年全體投手的打擊三圍跌到0.110打擊率、0.150上壘率、0.142長打率，還有高達44.2%被三振率。他們在投手丘上愈來愈厲害，導致他們在打擊區的表現也愈來愈糟，這種下滑趨勢已經持續多年。

例如國聯賽揚獎競爭者薛爾瑟(Max Scherzer)本季63次打席全數槓龜，打擊率為０而且沒有任何上壘紀錄。另一位國聯大投手狄葛朗(Jacob deGrom)在打擊練習時弄傷肩膀。這方面最令人印象深刻的慘劇是台灣投手王建民2008年對戰國聯球隊時上場打擊，跑壘時受到嚴重腿傷，導致王牌身手急速退化。大聯盟是希望讓比賽更好看，球團老闆基於保護自己的「投資」，也願意支持全面DH制。

勇士總教練史尼克(Brian Snitker)前日表示他原先反對國聯DH，但經過去年的經驗之後（因應疫情而試行全面DH），他改變立場轉而支持全面DH制。史尼克說：「每有一個溫萊特(Adam Wainwright)、龐加納(Madison Bumgarner)、佛里德(Max Fried)這樣的人，另外就會有15個不會打擊的投手。原先我還不確定，現在我喜歡這個制度了。」溫萊特等人都是擅長打擊的投手，但包括太空人強棒投手葛倫基(Zack Greinke)在內，這類投手一向非常稀少。