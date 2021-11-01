臉書被駭、Line當機？陳水扁質疑：針對性封鎖通訊自由 10:272021/11/01 中時新聞網 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統陳水扁稱自己臉書被駭、Line無法正常通訊。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁昨（31）日在臉書表示，自己臉書疑似被駭停擺，Line也無法正常通訊，質疑是否被「針對性封鎖通訊自由」。 陳水扁昨在臉書寫下，「阿扁再一次說抱歉！昨天阿扁臉書被駭而停擺！今天line則無法正常通訊！是否針對性封鎖通訊自由？扁對不起您！晚安舒心啦！」 對此，有網友留言安慰陳水扁，「有人檢舉就會有這樣子狀況別難過」，建議要有備用平台。不過，陳水扁今（1）日在臉書仍有新的貼文，看起來並無明顯異常。 蔡英文「這句話」恐爆危機？江啟臣提醒：國安團隊不可不慎 嚴審性侵犯假釋！藝人胡睿兒首度申請假釋遭駁回 #臉書 #LINE #陳水扁 #駭客 #言論自由 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開卷書摘》連結「沿海地區」：沿海中國的興起 07:002021/11/01 歷史 史話》當中共vs.民進黨＋美國──解讀郝柏村回憶錄之6（龍城飛） 00:002021/11/01 兩岸史話 搭公車只投2元！學生辯「沒錢」還吐鬼臉 司機怒：後悔沒報警 08:392021/11/01 生活 蔣中正總統冥誕 陳水扁指《總統蔣公紀念歌》是首「為正義而反共」的歌 12:022021/10/31 政治 專家傳真－「元宇宙」概念所要面對的未來 04:102021/11/01 專題周報 台灣人在大陸》空盪盪的兩岸機場 07:352021/11/01 兩岸徵文 吳宗憲PO影片意外洩溫嵐戀情 回頭一吻男友畫面全曝光 08:232021/11/01 娛樂 跨區修屋足感心 少年發願當志工 04:102021/11/01 地方新聞 不要再叫尖牙股了！謝金河：說不定將來變成「媽媽」 09:432021/11/01 財經 開卷書摘》一個騙子帶來的成長教育 07:002021/11/01 生活 朱國珍》愛是信任與祝福 09:012021/11/01 生活 政治熱門新聞 前外交部長歐鴻鍊肝癌病逝 享壽81歲 - 政治 滿意蔡政府的兩岸政策嗎？ 最新民調結果超驚人 - 政治 蔡政府民調出爐這大咖恐下台？郭正亮語出驚人 - 政治 重讀獄中檔案對照今昔 施明德：我有一種欲淚的感覺 - 政治 王必勝外遇風波 朱學恒發現一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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