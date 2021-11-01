前總統陳水扁昨（31）日在臉書表示，自己臉書疑似被駭停擺，Line也無法正常通訊，質疑是否被「針對性封鎖通訊自由」。

陳水扁昨在臉書寫下，「阿扁再一次說抱歉！昨天阿扁臉書被駭而停擺！今天line則無法正常通訊！是否針對性封鎖通訊自由？扁對不起您！晚安舒心啦！」

對此，有網友留言安慰陳水扁，「有人檢舉就會有這樣子狀況別難過」，建議要有備用平台。不過，陳水扁今（1）日在臉書仍有新的貼文，看起來並無明顯異常。