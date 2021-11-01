年底即將舉行「反萊豬」公投案，遭民進黨質疑反對美國萊豬如何更親美？對此，資深媒體人黃暐瀚表示，有部分網友一直跳針，稱反萊豬就是反美豬，黃暐瀚則認為這是邏輯錯誤，因為台灣現在有從13個國家進口豬肉，所謂反萊豬就是所有從這13個國家進口台灣的豬肉，都不可以含萊劑，根本不是反萊豬就是反美豬的意思。

黃暐瀚前天（10月30日）在臉書發文表示，針對「反萊豬」不等於「反美豬」，更不等於「反美」一事，自己曾寫了篇文章，文章都寫這麼清楚了，還是看到少部分網友，無限跳針，一直來問：「反對美國生產含萊劑的豬肉，不是反美豬？難道是反中國豬嗎」？

對於這些網友的評論，黃暐瀚直呼，「邏輯錯誤啊！冰優們（朋友們）」，黃稱，根據行政院所公佈的「豬肉儀表板」資料，目前台灣共從「美國、加拿大、西班牙、澳大利亞、奧地利、芬蘭、丹麥、法國、義大利、荷蘭、紐西蘭、瑞典、英國」等13個國家，進口豬肉。

黃暐瀚並提醒，反萊豬公投的主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」意思就是所有從這13個國家進口台灣的豬肉，都不可以含萊劑。如果這樣都可以講成「反美豬」，那其實也可以說成「反西班牙豬」、「反英國豬」、「反加拿大豬」，甚至直接再更擴大解釋成為「反台灣豬」了，因為台灣豬，也不能使用萊劑。

這個公投是反含萊劑的豬肉進口台灣，黃暐瀚指出，所以不單限制美國，怎麼可以講成是「反美豬」呢？黃認為，現在國民黨真正的問題，在於反「萊豬」卻不反「萊牛」，雖然台灣人吃食比例，牛豬大約1：7，豬肉量大，這是事實，但既然認為萊劑不該存在於肉品中，豬肉不行，牛肉當然也不該有。