國防部近日公布教召明年起改為14天，預估影響11萬人。國民黨立委林為洲、民眾黨立委張其祿昨日表示，若要延長後備軍人教召天數，那替代役徵集天數也應比照，才符合公平原則。國民黨立委陳玉珍說，蔡總統既已宣示全民國防，那所有役別都要做好準備。

張其祿指出，政府在考量後備動員時，應該做全面性的思考，不該只增加義務役的教召天數，替代役也該比照，這不只是完整性的問題，也有公平性的問題。

張其祿說，長期來看，台灣兵源不足及役期過短的問題確實嚴重，國防部應該要針對人力問題、役期跟實質訓練，想辦法配合調整建軍整備。民進黨立委何志偉也認為，國軍在軍事訓練項目上，應該要提出檢討。

張其祿表示，過去國防部曾回應，既然政府把軍事役役期縮為4個月，也只能配合，但國防部應該要站出來，在專業立場上，主張兵役是否要加長役期或調整。近日外媒報導，甚至把台灣軍人說成是草莓兵，這是事實嗎？國防部應該要說清楚。

林為洲指出，事實上大家都知道，跟義務役相比，替代役很輕鬆，教召改為14天，影響後備軍人，但替代役的主管機關內政部役政署，卻沒有同步反應，很不公平，應該要處理。

林為洲說，替代役裡面，有些人是專業替代役，當中具備資安專長的人，在現代戰爭中，都能派得上用場。陳玉珍表示，蔡總統既然已經宣示全民國防，國家要準備走向戰爭道路，那麼不管是哪個年齡階層，或是志願役、義務役、替代役，都要做好準備。