新北市議會總質詢第五天，新北市長侯友宜五天均被議員詢問對核四的態度，侯友宜今上午在議會表示，市民最關心兩件事就是核安與核廢料問題，對於公投他都尊重人民決定，但一定要把核安與核廢料問題解決。

新北市議會民進黨團議員彭佳芸、林銘仁、賴秋媚、陳科名1日上午聯合質詢，彭佳芸表示，馬英九前總統說核四應該啟封，希望侯友宜能夠表明態度，並強調，核四目前位在新北，是否要由全台人民決定新北市民的命運？希望侯友宜展現態度。

侯友宜說，新北最關心兩件事就是現有核電廠安不安全，新北這些年也不斷舉行核安事故演練，希望能把核安做到好，第二件則是放在新北40年的核廢料該何去何從。

侯友宜說，能源是中央執政黨的權限，地方會全力協助，目前核四燃料棒送回去了，也沒有載運回來，是一座空廠，沒有辦法運作；核安永遠是最重要的，看到日本，看到其他國家，核安沒做好的災害都可以引以為鑒。

侯友宜說，目前公投是全民要不要的議題，尊重大家的選擇，新北他的態度非常清楚，就是現有狀況一定要把核安做好，並面對核廢料處理問題。