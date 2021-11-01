儘管短期間市場遭受QE縮減議題與通膨升溫干擾，但高收益債在總體經濟、企業財務體質及違約情形等方面皆朝有利趨勢發展，預期具防禦特質、存續期間較短且殖利率已高於一般高收益債的優高收將繼續攀揚，長多趨勢並未改變。

投信法人表示，觀察近期債市表現，受到聯準會有較明顯的縮減QE規畫，以及供應面瓶頸、大陸限電政策推升通膨隱憂，美債殖利率攀升，打壓整體債市表現。近日公布的美股企業財報表現強勁，加上高收益債族群受惠於高息差優勢，較能有效抵禦利率上升風險，同時優先順位高收益債殖利率更高於一般高收益債，使得走勢相對有撐。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，儘管聯準會縮減QE已箭在弦上，不過歐美央行的資產負債表仍將維持在歷史高位，且即便聯準會縮減QE，也應不會立即實施緊縮政策，且景氣復甦之勢依舊，因此中期而言市場流動性應無太大疑慮。雖然供應鏈瓶頸對商業活動帶來限制，通膨壓力也影響需求，短期間成本上升對企業獲利的影響程度仍待觀察，但各國政策持續性支持，有助降低負面衝擊，對高收益債族群形成支撐。

景氣復甦令高收益債發行企業營運狀況持續好轉，使得國際信評公司不斷調升企業信評，違約率更續處低位，基本面穩健亦有助支持高收債表現延續。

李運婷認為，利率偏升雖對債市表現有所影響，但優先順位高收益債因具備高息收優勢，收益水準近5.1％，較一般高收益債突出，居主要券種之冠，且存續期間也相對主要券種來的短，顯示其債券價格的利率敏感度較低，在利率走升循環當中表現將相對抗跌，在市場對於高息需求仍存，同時也希望平衡投資組合波動的前提下，可望持續吸引市場資金青睞。