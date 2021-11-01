先前在太陽爆發先發中鋒艾頓索討頂薪續約遭到球團高層斷然拒絕，引發艾頓不滿的鬧劇，沒想到如今這種鬧劇同樣在騎士上演，根據《The Athletic》羅伊德1日爆料，騎士主力後衛塞克斯頓也跟高層索討高薪續約，卻因高層認定他不夠資格拒絕了。

羅伊德表示，2018年第8順位被騎士選上的塞克斯頓，希望能夠比照「同梯」的國王後衛福克斯(5年1.63億美元續約)，以及2016年選秀梯次的金塊後衛賈瑪莫瑞(5年1.7億美元續約)，騎士高層卻認為塞克斯頓根本不值得高薪續約。

騎士高層的現實與無情，也讓塞克斯頓心存不滿，結果直接反應在他本季表現上，上季場均24.3分、4.4助攻與3.1籃板的他，本季下滑到場均17.3分、1.9助攻與2.9籃板，似乎擺明他想要趕緊離開騎士的立場，問題是他無法想走就走。

因為塞克斯頓明年夏天可以成為受限制自由球員，其他球隊可以跟他報價，可是騎士擁有匹配合約的權利，或許等到那個時刻到來，騎士高層才肯拿出同樣薪資留下塞克斯頓，這也是為何騎士始終無法留住球星的主因之一，因為他們的眼光實在太差了。