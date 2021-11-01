大陸在「共同富裕」政策推力下，討論多年的房地產稅邁出關鍵步伐，確認展開房地產稅試點。同時後續自然人納稅識別號的建立，也將加深高資產族群的財富變化查核。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷建議，在大陸持有大批不動產個人或利用人頭持有的台商，應盡速檢視手中不動產，及早做好稅務或傳承規劃。

大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會10月23日在第31次會議作出決定，授權大陸國務院於部分地區進行房地產稅開徵，試驗期間為時5年。5年後如條件成熟即進行全國性房地產稅的立法。

徐曉婷表示，根據大陸現行《房產稅暫行條例》、《城鎮土地使用稅暫行條例》，個人持有房地產，凡是非營業目的者，房產稅及城鎮土地使用稅通通免稅。而此次改革試點地區將全面開徵房地產稅，僅排除農村宅基地及其上住宅，非居住用房地產繼續按照現行法令執行。

此次試點預料經濟發達、房價上漲、稅基數據完整的區域有望成為試點地區。值得注意的是，今年5月大陸財政部、國家稅務總局等部會在北京召開房地產稅座談會，上海、重慶、深圳、杭州、蘇州、濟南等6個城市相關負責人都有參加。

徐曉婷指出，課徵房地產稅是針對財產稅的量能課稅，持有成本提高可打擊富人大量囤房，並讓市場房地產的供給增加，進而抑制房價上漲。她建議在大陸持有大批不動產，又或過去藉人頭持有的台商與個人，應盡速檢視、擬定稅務及傳承規劃。

針對房地產稅試點，上海台協副會長蔡世明表示，從台商角度來說，房地產稅徵收就是持有成本的增加，如果過去就是合法持有甚至就是自住，增加一些持有成本也在可接受範圍內。

但如是過去踩在灰色地帶或透過人頭代持房產的話，就恐怕要注意。蔡世明更認為，從風險角度來看，其實找人頭代持房產的風險還遠高於房地產稅。但他也指出，該話題在上海熱度目前還不高。一來是上海原本就在試點，二來是在上海置產比例隨著房價上漲也沒這麼多，且台商現在更關心的是經濟產業環境的變化。