澳洲自周一起放寬國境管制，為這場大流行病爆發以來首度鬆綁，開放部分已接種疫苗的民眾自由旅行，這讓許多家庭終於可以團聚。

為了將病毒阻絕於國門外，澳洲實施了長達18個月嚴格的國境管制政策，其中一些堪稱是全世界最嚴格的鎖國措施，例如澳洲公民除非取得政府豁免，否則不得返國或出國。在國境解封後，現在數百萬澳洲人可以在不需要政府許可下自由旅行，也不需要在入境時進行隔離。

雖然最初僅開放澳洲公民、永久居民及其直系親屬自由出入境，但澳洲政府也已擬定計畫，準備向國際遊客和國際人力重啟國門，這兩者是現在重振疲弱的澳洲經濟最需要的強心針。

澳洲財政部長Josh Frydenberg周一接受媒體訪問時表示，這是值得慶祝的一天，已經完整接種兩劑疫苖的澳洲人可以在免隔離的情況下，更自由地進出我們的國家。

機場公司表示，周一有16個定期國際航班抵達雪梨機場，並有14個定期航班離境。澳洲外交部的數據顯示，約4.7萬尚滯留在海外的澳洲人想要回國。

不過，由於境內各州和領地的疫苗接種率和公衛政策不同，澳洲各地並沒有一個統一的旅行規定。

此外，雖然泰國和以色列自周一起開始迎接已完接種疫苗的遊客入境，但澳洲還未向外國遊客打開國門，目前唯一的例外是來自鄰國紐西蘭的遊客。下一個開放的國家是新加坡，其公民自11月21日起享有入境免隔離的待遇。

至於尚未完整接種新冠疫苗的旅客仍必須在入境時隔離，且所有旅客在登機之前都必須提出新冠病毒的陰性檢測證明。