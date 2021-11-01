太陽能族群今早由聯合再生(3576)帶頭領漲，聯合再生子公司興建的桃園高中太陽光電球場落成啟用，該太陽光電球場為台灣最大的太陽光電球場，聯合再生早盤開高走高，盤中亮燈漲停創6年來新高價。此外，元晶(6443)、安集(6477)、茂迪(6244)等個股都亮燈漲停。

桃園高中太陽光電球場案場由聯合再生能源(3576)旗下日曜能源子公司兆陽投資此光電球場，並負責後續維運，總投資金額約新台幣1.2億元。日曜能源為聯合再生、台灣人壽、新光人壽及新光金創投合資公司，目前手上已有超過18MW的電站開發權利，未來將持續增持太陽能案場。桃園高中太陽光電球場使用聯合再生生產之高效雙玻模組，總共有8座球場地面型光電設施(包含2座籃球場、2座排球場、2座網球場及2座籃排球共用球場)及室內溫水游泳池、2座體育館及2棟教學大樓的校舍屋頂。此太陽光電球場是目前台灣最大的風雨球場，總建置量為2MW，投資金額約新台幣1.2億元，總計每日發電約5913度，一年可減少排放114萬695公斤的二氧化碳，相當於裁種2652大樹，減少380輛小型車排放之廢氣，可提供超過590戶家庭一年的用電。

安集目前有三條模組產線，年產能可達170MW，看好未來地面型建置需求將快速成長，安集除了已開發出目前市面上最薄、且耐風、耐極溫的超薄雙玻模組，也在去年新增50MW自動化產線，隨著生產成本逐步下降，模組業務下半年展現新氣象。安集今起，融資降一成，融券提高一成。

茂迪第二季毛利率提升到7.82%，較前一季成長1.94個百分點，本業轉盈，營業利益3400萬元，終結連續兩季虧損，稅後淨利4000萬元，每股盈餘約0.11元，下半年接單能見度高。