前外交部長歐鴻鍊上周六（10／30）因肝癌病逝，享壽81歲。歐鴻鍊2019年曾上廣播節目，稱駐日代表謝長廷「逼死了這個蘇啟誠（台北駐大阪經濟文化辦事處處長）」，謝提損害賠償訴訟，台灣高等法院日前才廢棄新北地院原判決，改判謝長廷敗訴確定。

歐鴻鍊精通西班牙語和拉丁美洲事務，是我國第一位拉美通、西語系出身的外交部長。曾擔任過前總統蔣中正的西語翻譯，1972年當選十大傑出青年，2008年5月20日出任交部部長後，推動「活路外交」、「外交休兵」，強化與各國實質關係，並參與聯合國功能性國際組織，任內也為台灣取得英國、愛爾蘭等國免簽證待遇。

2009年發生八八風災，當時歐鴻鍊人在國外，各國聽聞台灣傳出災情提出援助要求，當時外交部常次未依規定轉陳中央災害應變中心指揮官，由代行發文到駐外館處指示婉拒國外援助，代理部長的政次夏立言因此提出辭呈，歐鴻鍊回國後為此兩度求見總統馬英九，表達願起負責請辭並婉拒留任。

2018年燕子颱風侵襲日本，多名台籍旅客滯留關西國際機場，網友原本將矛頭對準謝長廷，在網軍帶偏風向後，台北駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠9月14日自縊。歐鴻鍊2019年上廣播節目，說謝長廷為了卸罪、脫罪，就說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺。謝「逼死蘇啟誠」，謝長廷以歐鴻鍊說的不是事實提告。

新北地院認為歐未盡查證義務，判賠30萬元；雙方上訴，台灣高等法院今年9月28日廢棄原判決，改判謝長廷敗訴確定。

高院認為，歐鴻鍊曾致電范姜真媺，她說「聽聞外交部關心人士告知謝長廷在部內聲稱蘇啟誠有憂鬱症」；范姜真媺致歐的信函也提及此事，為此，她還曾請外交部長吳釗燮「管好謝長廷嘴巴」。高院認為歐鴻鍊有合理憑據確信「謝長廷稱蘇啟誠有憂鬱症」為真。

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