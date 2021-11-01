泰國47歲知名男星帕辛（又名：A，Passin Reungwoot），擁有俊俏的臉蛋與壯碩的好身材，在多部戲劇中飾演大反派而聞名，後來還在熱播的BL劇《Bad Buddy》中飾演男主角的父親，讓他再度受到注意。不過，帕辛除了演技受人矚目外，私下的感情生活也備受熱議，尤其是與他離婚後秒出櫃的嫩妻，兩人最近的互動又引起網友的討論。

帕辛多年前與小22歲的妻子Tangkwa相識相戀後便宣布結婚，婚後兩人也經常在網路上曬恩愛羨煞旁人，隨後也迎來了寶貝兒子Lego。不料，2019年時兩人卻爆出離婚，震驚不少粉絲，也引起不少人討論背後的原因，但兩人都僅以「在一起太痛苦，因此選擇分開」低調回應此事。

不過，隔年帕辛又在社群媒體上曬出一家出遊的全家福合照，並透露兩人離婚後其實還住在一個屋簷下，共同照顧兒子，引起外界揣測兩人即將復合，沒想到才過沒多久，前妻便曬出剪成短髮、並打扮成帥氣男孩的照片，閃電宣布出櫃，不過兩人依然經常同框，甚至帶兒子一起出遊，合照宛如3兄弟般，讓外界看傻了眼。

帕辛後來接受採訪時表示，每個人都有自己的個性與選擇的權利，因此他非常尊重前妻的選擇。而且他也提到兩人雖住在同一個屋簷下照顧彼此的生活，但他們睡在不同的房間，現在的關係就像最好的朋友、家人，感情甚至比結婚的時候還要更好，寬容又大方的態度獲得大眾好評。

而現年25歲的Tangkwa，如今也以「Jiraporn Ruangvuth」之名成為網紅，帥氣的打扮與外貌獲得大批網友的喜愛，加上她經常透過社群平台分享兩人及兒子的逗趣生活，使人氣持續攀升，即使遇到酸民攻擊她也絲毫不在意，因為她認為現在的生活很幸福，只要關心好自己在乎的家人及孩子才是最重要的。