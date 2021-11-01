新北市110年度青年租金補貼於今日起至11月30日受理申請，計畫補貼1000名，每月3000元，最長補貼1年，可採線上申請或紙本郵寄，在新北市租屋，且於新北市設籍、就學或就業的青年朋友們都可提出申請。

新北市政府城鄉發展局表示，申請人只要年滿18歲以上未滿40歲，單身或新婚或育有未滿7歲子女者，且現於新北市設籍、就學或就業，家庭成員於新北市、臺北市、桃園市及基隆市均無自有住宅，家庭年收入合計低於128萬以下且每人每月平均收入低於5萬4600元者，均可提出申請。

但要注意，承租的住宅建物主要用途須符合規定，且承租人與出租人（或所有權人）不可為直系親屬關係。

新北市政府城鄉發展局另提醒民眾，此次申請應檢附文件為申請人身分證影本、家庭成員有分戶應提供戶口名簿、租約影本、就業或就學證明、郵局存摺影本、申請人或其配偶育有胎兒者需檢附醫療院所證明文件。